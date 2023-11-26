Μεγάλες καταστροφές σε καταστήματα εστίασης είχε ως αποτέλεσμα η σφοδρότητα των θυελλωδών ανέμων, της κακοκαιρίας Bettina που έπληξε την Χαλκίδα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviaonline.gr, δένδρα ξεριζώθηκαν στην πλατεία Αγίου Νικολάου και έπεσαν σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ δένδρο ξεριζώθηκε επίσης μπροστά από το ζαχαροπλαστείο «Ταρτούφο».

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας για να το απομακρύνουν, ενώ πολλοί κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να διασκορπιστούν.

Πηγή: skai.gr

