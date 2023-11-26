Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

ΚΡΙΟΣ

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

ΤΑΥΡΟΣ

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Έχετε διάφορες υποχρεώσεις και ένα βαρύ πρόγραμμα, αλλά το μόνο που πραγματική θέλετε είναι να χαλαρώσετε και να μείνετε σπίτι. Και μια μέρα χαλάρωσης δεν βλάπτει… Επενδύστε στον αυθορμητισμό σας και θα ξανανιώσετε. Υπάρχει η χαρά της ζωής, που θα πρέπει να ανακαλύψετε και πάλι…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Πύρρειος, μια και από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε, ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

ΛΕΩΝ

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ



Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

ΖΥΓΟΣ

Πολύ ενέργεια θα διαθέτετε σήμερα και θα είστε σε θέση να τελειώσετε όλα εκείνα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν μείνει στην μέση λόγω έλλειψης χρόνου ή διάθεσης. Ασχοληθείτε με τον προσωπικό σας χώρο, ενδεχομένως αλλάζοντας τη διακόσμηση, μια και ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να σας ανανεώσουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η διπλωματική συμπεριφορά σας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια της μέρας. Ίσως να υπάρχει διάσταση απόψεων με συνεργάτη, συνάδελφο ή τον σύντροφό σας, με ηρεμία και αποφασιστικότητα όμως μπορείτε να διαχειριστείτε το πρόβλημα. Μεγάλες πιθανότητες να κάνουν μια γνωριμία ερωτικής φύσης.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Είστε άτομα παθιασμένα και έχετε την τάση να ηγείστε των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σας. Όταν τα πράγματα όμως ξεφύγουν από τον έλεγχο χρειάζεται σκέψη, στρατηγική, και όχι συναίσθημα. Οι προκλήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, καθώς και ο πόνος ή η απόρριψη. Μέσα από τις εμπειρίες αυτές όμως ανδρωνόμαστε και θωρακιζόμαστε για τα ακόμη πιο δύσκολα της ζωής.

ΙΧΘΕΙΣ

Υπάρχει μια ένταση στην οικογένεια που μπορεί να οφείλεται σε διάσταση απόψεων σε θέματα καθημερινής διαχείρισης. Μην εξάπτεστε και προσπαθήστε με συναινετικό τρόπο να βρείτε λύσεις. Θα πρέπει να πάρετε τα ηνία και να βγείτε μπροστά. Κάποιες υποθέσεις πρέπει να κλείσουν, κάτι που, αν το καταφέρετε, θα σας τονώσει σημαντικά και θα σας απαλλάξει από ένα φορτίο.

