Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, 32, 36 και 28 ετών, που εμφανίζονται να πυροβολούν στον αέρα σε τρία διαφορετικά βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, με τον 36χρονο να συλλαμβάνεται χθες μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε καταυλισμό στα Μέγαρα.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, που αρχικά περιλάμβανε βίντεο το οποίο αναπαράχθηκε σε ιστοσελίδα ενώ στη συνέχεια από τους αστυνομικούς εντοπίσθηκαν ακόμη δύο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξακριβώθηκε ότι οι πυροβολισμοί πραγματοποιούνται με το ίδιο πολεμικό υποπολυβόλο.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διακριβώθηκαν τα στοιχεία των ατόμων που προβαίνουν στις παραπάνω έκνομες ενέργειες και οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, ομάδων Ο.Π.Κ.Ε και ΔΙ.ΑΣ της 'Αμεσης Δράσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 36χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Από τις 6 συνολικά έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε εξωτερικό χώρο, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- τσαντάκι που περιείχε 4 φυσίγγια των 9 χιλιοστών και

- 8 κάλυκες πυροδοτημένων φυσιγγίων πυροβόλου όπλου των 9 χιλιοστών και κάλυκας των 0,45 χιλιοστών.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ 5 από τους κάλυκες που κατασχέθηκαν, βρέθηκαν στο σημείο όπου είχε ληφθεί το πρώτο βίντεο.

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι από κοινού με έναν 29χρονο, εμπλέκονται σε πρόσφατη υπόθεση ληστείας εντός του ίδιου καταυλισμού.

Τα πειστήρια που βρέθηκαν κατά την έρευνα αποστέλλονται για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Πηγή: skai.gr

