Μια 42χρονη γυναίκα τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στον Πλαταμώνα, όταν λόγω χαμηλής διέλευσης ελικοπτέρου του Λιμενικού Σώματος κοντά στο παραλιακό μέτωπο παρασύρθηκαν ομπρέλες και καθίσματα μπροστά από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η 42χρονη μετεφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς όμως να απαιτηθεί περαιτέρω νοσηλεία.

Στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν αμέσως στο σημείο του συμβάντος ενώ προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα του Δίου-Ολύμπου Ν. Πιερίας για παράβαση του άρθρου 314 του ποινικού κώδικα που αφορά σωματική βλάβη από αμέλεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος έδωσε άμεσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να διατάξει αρμοδίως Ένορκη Διοικητική Εξέταση αναφορικά με το συμβάν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Tik Tok, φαίνεται το ελικόπτερο να πραγματοποιεί εξαιρετικά χαμηλή διέλευση, με συνέπεια να προκαλεί χαμό στην παραλία της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

