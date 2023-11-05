Πλαστογράφος κατ’ επάγγελμα στην Εύβοια – Πώς δρούσε- Πώς τον έπιασαν

Στη σύλληψη ενός «επαγγελματία» πλαστογράφου που δρούσε στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, προχώρησαν οι αρχές της Εύβοιας.

Κατηγορείται για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για την παράνομη δράση του και προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τρεις ανιχνευτές μετάλλων χειρός, ένας εκ των οποίων ηλεκτρονικός.

ένας ασύρματος πομποδέκτης, μαζί με την βάση φόρτισής του.

τρεις φορητές αυτοσχέδιες συσκευές παραμόρφωσης σημάτων.

σπαθί μήκους λάμας 56 εκατοστών.

Επιπλέον κατασχέθηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο, του οποίου ο εντυπωμένος εργοστασιακός αριθμός πλαισίου έφερε εμφανή σημάδια αλλοίωσης.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.