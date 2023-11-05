Άγιος Δημήτριος: Tραυματισμός γιατρού με πτώση οροφής- Τι λέει το νοσοκομείο

Για την πτώση τμήματος οροφής στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας γιατρός, η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια κατά της κατασκευάστριας εταιρείας για «κακοτεχνία».

Η διοίκηση αναφέρει συγκεκριμένα, για το περιστατικό ότι «χθες 4/11/2023 μέρος της ψευδοροφής αποκολλήθηκε και πέφτοντας τραυμάτισε ελαφρά ειδικευόμενο ιατρό στο πόδι. Το συμβάν έχει καταγραφεί και θα ακολουθήσει η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην πλατφόρμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Στην ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι το «Νοσοκομείο επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια εναντίον της κατασκευάστριας εταιρείας για κακοτεχνία και ήδη έχουν προχωρήσει οι σχετικές ενέργειες».

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι το νοσοκομείο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο που κατασκευάστηκε το 1912 «και ως εκ τούτου οι κτιριακές του υποδομές χρήζουν συνεχών παρεμβάσεων και αναβαθμίσεων». Μάλιστα επισημαίνει η διοίκηση του νοσοκομείου ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού «την Δευτέρα 25/9/2023 ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της στεγανότητας της κεραμοσκεπής και την αντικατάσταση της ψευδοροφής στους κοιτώνες των ιατρών στο δεύτερο όροφο του νεοκλασικού κτηρίου του ΓΝΘ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Οι εργασίες διήρκεσαν έως τις 14/10/2023».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Σχετικά με τα αναφερόμενα στα χθεσινά δημοσιεύματα που αφορούν πτώση τμήματος πρόσφατα ανακαινισμένης οροφής των κοιτώνων του Νοσοκομείου, ισχύουν τα εξής:

Το Νοσοκομείο «O AΓIOΣ ΔHMHTPIOΣ» αποτελεί νεοκλασικό κτίριο που κατασκευάστηκε το 1912 και ως εκ τούτου οι κτιριακές του υποδομές χρήζουν συνεχών παρεμβάσεων και αναβαθμίσεων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού του.

Στο πλαίσιο αυτό την Δευτέρα 25/9/2023 ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της στεγανότητας της κεραμοσκεπής και την αντικατάσταση της ψευδοροφής στους κοιτώνες των ιατρών στο δεύτερο όροφο του νεοκλασικού κτηρίου του ΓΝΘ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Οι εργασίες διήρκεσαν έως τις 14/10/2023. Χθες 4/11/2023 μέρος της ψευδοροφής αποκολλήθηκε και πέφτοντας τραυμάτισε ελαφρά ειδικευόμενο ιατρό στο πόδι.

Το συμβάν έχει καταγραφεί και θα ακολουθήσει η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην πλατφόρμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια εναντίον της κατασκευάστριας εταιρείας για κακοτεχνία και ήδη έχουν προχωρήσει οι σχετικές ενέργειες. Όσον αφορά την αποκατάσταση των λοιπών φθορών και την αναβάθμιση του χώρου των κοιτώνων, ήδη από τις 2/11/2023 έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του Νοσοκομείου.

Αντιλαμβανόμενη η Διοίκηση του Νοσοκομείου την αναγκαιότητα άμεσων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων στις κτιριακές υποδομές και σε άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση της 3ης ΥΠε και το Υπουργείο Υγείας, έχει υπερδιπλασιάσει τις δαπάνες σε τεχνικά έργα από ίδιους πόρους σε σχέση με το 2019 και παράλληλα όλες οι διαδικασίες εξωτερικής χρηματοδότησης προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.Πε(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Θ Θεσσαλονίκη: 5-11-2023 Ενδεικτικά αναφέρουμε, την ένταξη της ανακαίνισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Ταμείο Ανάκαμψης, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το ΕΣΠΑ 2021-2027, την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα, την υλοποίηση της μελέτης Πυρασφάλειας καθώς και την απομάκρυνση και αντικατάσταση στέγης αμιάντου σε βοηθητικά κτίρια του νοσοκομείου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης .

H Διοίκηση του νοσοκομείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.