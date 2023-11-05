Πτήσεις μαθητών με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας

Πτήσεις μαθητών και μαθητριών της Β' Λυκείου, έτους 2023-2024, καθώς και του νικητή της δράσης «Τι σημαίνει για εσένα η Πολεμική Αεροπορία» με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, πραγματοποιήθηκαν, σήμερα, Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

‘Οπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Μετά την ολοκλήρωση των πτήσεων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς και ο διοικητής της Σχολής Ικάρων υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, συνομίλησαν με τους μαθητές και τους επέδωσαν αναμνηστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

