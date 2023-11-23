"Με λένε ψυχρή. Όταν βγήκε η Τζωρτζίνα από την εντατική την έβλεπα και προσπαθούσα να κρύψω τη θλίψη μου, να μην την δείξω, να μην κλάψω. Έπρεπε να διαχειριστώ χίλια συναισθήματα". Η Ρούλα Πισπιρίγκου, που απολογήθηκε για δεύτερη ημέρα στο ΜΟΔ, χωρίς να φθάσει σε συγκεκριμένες απαντήσεις σε όσα της καταλογίζονται για την απόπειρα να δολοφονήσει την Τζωρτζίνα και στη συνέχεια τη δολοφονία της με κεταμίνη, θέλησε απολογούμενη με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει σε όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες για τον τρόπο που αντιμετώπιζε την κατάσταση με την κόρη της.

Η κατηγορούμενη εξαπέλυσε μύδρους κατά νοσηλευτριών και γιατρών έχοντας σε όλο το δεύτερο μέρος της απολογίας της στο στόχαστρο κυρίως τον εντατικολόγο, επικεφαλής της ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, Ανδρέα Ηλιάδη.

Στην απολογία της, που δεν ολοκληρώθηκε σήμερα, αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν αφού πλέον η ίδια και ο Μάνος Δασκαλάκης είχαν ενημερωθεί ότι το παιδί είχε εγκεφαλοπάθεια με σπαστική τετραπληγία και βρισκόταν στο Ρίο μετά την ανακοπή που υπέστη στο Καραμανδάνειο. Μία ανακοπή που κατά τη δικογραφία ήταν προϊόν δικής της παρέμβασης. Η ίδια ωστόσο περιέγραψε τα γεγονότα αρνούμενη ουσιαστικά δική της συμμετοχή στην τραγική εξέλιξη του παιδιού από το επεισόδια και μετά.

Με ιδιαίτερη φόρτιση αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που έπεσε στην αντίληψη της στο Ρίο, όταν άκουσε άθελά της τον επικεφαλής της ΜΕΘ Ανδρέα Ηλιάδη να λέει για την ίδια πως "κάτι κάνει η μαμά της Τζωρτζίνας " και πως "δεν έχει ξανασυναντήσει τόσο ψυχρή μάνα".

Η Πισπιρίγκου περιέγραψε πώς του ζήτησε τον λόγο για όσα άκουσε: "Του είπα γιατί τα λέτε αυτά; Έχετε δει κάτι; Και εκείνος μου είπε για εμένα και τον Μάνο πως "δεν είναι συμπεριφορά γονέων εντατικής". Του απάντησα πως εφαρμόζω ακριβώς όσα με συμβούλεψε. Να μην κλαίω μπροστά στο παιδί, να μη δείχνω τίποτε. Θυμάμαι πως του είπα πως αν θέλω να κλάψω έχω στο νεκροταφείο μάρμαρα από δύο παιδιά να πάω να κλάψω. "Είμαι παγοκολώνα" του είπα. Μπροστά στην Τζωρτζίνα δεν θα κλάψω."

Στη διήγησή της η Πισπιρίγκου επέλεξε να αναφερθεί και σε άλλο περιστατικό με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος την είχε ρωτήσει αν πιστεύουν στον Θεό. "Του είπαμε πως πιστεύουμε και τότε μας είπε πως υπάρχει διαθέσιμος ιερέας στο Νοσοκομείο για να κοινωνήσει η Τζωρτζίνα. Είπαμε ναι. Εγώ είχα στείλει τα ρούχα που φορούσε η Τζωρτζίνα όταν έπαθε την ανακοπή, στον ιερέα που την είχε βαπτίσει για να τα διαβάζει. Αναρωτήθηκα όμως μέσα στον COVID, πώς θα έρθει ο πάτερ να κοινωνήσει το παιδί. Και πως θα γίνει η διαδικασία αφού ήταν με σωληνάκια το παιδί. Τόση αγωνία είχα. Είχαμε εναποθέσει όλες τις ελπίδες μας στον Θεό. Στον Θεό και τον κ. Ηλιάδη. Ό,τι έλεγε ήταν ευαγγέλιο".

Σχολίασε επίσης τις καταθέσεις νοσηλευτριών οι οποίες την χαρακτήρισαν "ψυχρή" λέγοντας για τις μάρτυρες: "Ήρθαν και είπαν πως δεν ενθουσιάστηκα όταν της έφτιαξαν κοτσιδάκια. Και το παιδί είχε μία τεράστια πληγή πίσω από το κεφάλι από την κατάκλιση. Αυτό δεν το είδαν; Πήγαινα στο νοσοκομείο και αισθανόμουν ότι με παρακολουθεί ο Big Brother, ότι εξαιτίας όσων έλεγε ο κ. Ηλιάδης, όλα τα βλέμματα ήταν πάνω μου".

Στη συνεχεία η κατηγορούμενη προχώρησε στον επόμενο σταθμό στην πορεία της Τζωρτζίνας προς τον θάνατο, αναφερόμενη στην διακομιδή του παιδιού στο Ωνάσειο.

"Συνεννοήθηκε ο κ. Ηλιάδης να πάει το παιδί στο Ωνάσειο για να μπει βηματοδότης και μετά θα επέστρεφε στο Ρίο. Μπήκαμε Ωνάσειο. Το μεσημέρι είχε επισκεπτήριο. Ήμουν ήσυχη ότι θα είναι όλα οργανωμένα και ότι σε μερικές μέρες θα ήμασταν πίσω στο Ρίο. Όμως το ίδιο βράδυ μου τηλεφώνησαν ότι είχε ένα επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Πάγωσα! Δεν το πίστευα!"

Όπως είπε η κατηγορούμενη, το κοριτσάκι τελικά παρέμεινε στο Ωνάσειο περισσότερες ημέρες από το προγραμματισμένο, καθώς εμφάνισε τρεις λοιμώξεις. Στη συνέχεια η κ. Πισπιρίγκου είπε πως όταν το παιδί επέστρεψε στο Ρίο ξεκίνησαν φυσικοθεραπείες.

Βγάζοντας από έναν φάκελο φωτογραφίες που είχε τραβήξει η ίδια, η 35χρονη εμφανώς εκνευρισμένη της έδωσε στο δικαστήριο: "Ορίστε! Βρήκα το παιδί μου, έτσι δεμένο σαν τον Ιησού Χριστό. Έβγαλα φωτογραφίες για να τις στείλω στην αδελφή μου που γνώριζε φυσιοθεραπευτές για να δω αν έτσι γίνεται. Κοιτάξτε τις πληγές από τους επιδέσμους. Είδα έτσι το παιδί μου, ένα παιδάκι οκτώ χρόνων και ρώτησα τον κ. Ηλιάδη "τι είναι αυτά που κάνετε;" Και μου απάντησε "έτσι γίνεται η φυσικοθεραπεία". Αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ και είπε πως "είναι η φωνή της Τζωρτζίνας". Η Τζωρτζίνα έχει μάνα και πατέρα. Εμείς είμαστε η φωνή της, όχι ο κ. Ηλιάδης".

Λίγο αργότερα η 35χρονη επανήλθε στον κ. Ηλιάδη για τον οποίο είπε πως "ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έβγαλε τόσο μένος αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που δημιούργησε το θέμα με το "σύνδρομο Μινχάουζεν". Ανακατεύτηκε ακόμη και στη νεκροψία. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν το θέμα με τις δωρεές οργάνων;".

Σε άλλο χρόνο, αναφερόμενη στην τελευταία συνάντησή της με τον μάρτυρα έξω από τη δικαστική αίθουσα, είπε:. "Με κατηγορούσε εδώ μέσα και όταν βγήκα με σταμάτησε στο διάδρομο συγκινημένος και μου έπιασε τα χέρια με τις χειροπέδες και μου έλεγε "για την αλήθεια της Τζωρτζίνας"! Και τον ρώτησα ενώ έκλαιγα "γιατί κ. Ηλιάδη;" και δεν απαντούσε. Τόσο θέατρο… πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι του χάλασα δηλαδή; Δεν καταλαβαίνω το μένος αυτού του γιατρού, ενώ οι συνομιλίες μας ήταν άψογες. Δεν πίστευα ποτέ όσα άκουσα εδώ και όσα συνέβησαν πίσω από την πλάτη μου» είπε.

Προς το τέλος της σημερινής διαδικασίας η κατηγορουμένη αναφέρθηκε στην επιστροφή της, τετραπληγικής πλέον, Τζωρτζίνας στο σπίτι και σε όλες τις αλλαγές στο δωμάτιο του παιδιού που προηγήθηκαν. Η Ρούλα Πισπιρίγκου εστίασε στην τεράστια βοήθεια που έλαβε το παιδί από συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή ο οποίος "και φέτος έτρεξε στο μαραθώνιο με τη φωτογραφία της Τζωρτζίνας μου στην μπλούζα. Τόσο το αγάπησε αυτό το παιδί".

Με σπασμένη φωνή η κατηγορούμενη είπε για την Τζωρτζίνα και τις προσπάθειες που κατέβαλε όταν επέστρεψαν στο σπίτι, πως είχε "τόση δύναμη αυτό το παιδί, τόση θέληση... Την έβλεπα και ένιωθα πως μου λέει "είμαι εδώ ". Και εγκλιματίστηκα γρήγορα, για να την ταΐζω, να την πλένω, όλα. Ήταν σαν να την έχω πάλι μωρό".

Πριν λήξει η σημερινή διαδικασία η κατηγορούμενη έδειξε στο δικαστήριο μια σειρά ζωγραφιές της Τζωρτζίνας.

Η απολογία θα συνεχιστεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

