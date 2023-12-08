Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς την παραλιακή λόγω οχήματος που είχε ακινητοποιηθεί νωρίτερα στο ύψος του ΣΕΦ.

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της λεωφόρου Κηφισού προς τη Σπύρου Πάτση, στον άξονα Πειραιώς- Σταδίου, στην Πανεπιστημίου και την κάθοδο της Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.