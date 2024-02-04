Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαδικασία για την κατεδάφιση του σπιτιού στον Πλατανιά στο Πήλιο, που επί έξι μήνες στήριγμά του αποτελούσε ένα λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, το οποίο και απομακρύνθηκε. Η εικόνα με την τριώροφη κατοικία στην περιοχή του Πλατανιά, στο Νότιο Πήλιο, να έχει γύρει μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου και να «στηρίζεται» για έξι μήνες επάνω στην οροφή λεωφορείου, έκανε τον γύρο της Ελλάδας.

Το κτίσμα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε υποστεί ζημιές στο εσωτερικό του, κατέστη ακατάλληλο και προς κατεδάφιση. Τις προηγούμενες ημέρες μετά από εντολή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, συνεργείο χωματουργικών εργασιών προχώρησε στην επιμέρους απομάκρυνση του λεωφορείου.

O πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας Δημήτρης Κολυνδρίνης ανέφερε ότι το λεωφορείο απομακρύνθηκε με πρωτοβουλία του ΚΤΕΛ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ποιανού αρμοδιότητα ήταν η απομάκρυνση. «Κρίναμε ότι ήταν χρέος μας ως υπεραστικό ΚΤΕΛ από τη στιγμή που υπήρχε ένα λεωφορείο μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα φροντίσουμε για την απομάκρυνσή του», εξήγησε ο κ. Κολυνδρίνης και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.

«Πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με γερανό και μικρή τσάπα, αλλά το λεωφορείο ήταν βαθιά χωμένο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να βγει. Για αυτόν τον λόγο πήγαμε πάλι χθες (σ.σ. προχθές) με μεγάλο γερανό και μεγάλη τσάπα και μετά από ώρες το λεωφορείο απομακρύνθηκε», τόνισε.

Η διαδικασία απομάκρυνσης του λεωφορείου, που ήταν σφηνωμένο για σχεδόν έξι μήνες, στα θεμέλια του σπιτιού κράτησε περισσότερες από έξι ώρες. «Μετά από μια πολύωρη επιχείρηση σχεδόν έξι ωρών βγάλαμε το μεγαλύτερο μέρος. Το λεωφορείο ήταν μέσα στη κοίτη και τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα το έκαναν ακόμη δυσκολότερο στη μετακίνησή του λόγω του βάρους. Επίσης, το κτίριο κάθισε από τα νερά και πατούσε την μπροστινή πλευρά του οχήματος. Τέλος καλό όλα καλά», ήταν η επισήμανση του Κωνσταντίνου Ρήγα, η οικογενειακή επιχείρηση του οποίου ασχολείται με τις χωματουργικές εργασίες ανέλαβε την απομάκρυνση.

Το λεωφορείο από την πρώτη στιγμή δεν ήταν λειτουργικό, καθώς είχε υποστεί τεράστιες ζημιές από το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου, οπότε και ξέσπασε η κακοκαιρία στην περιοχή.

«Εκείνο το πρωινό εκτελέστηκε κανονικά το λεωφορείο από Βόλο προς Πλατανιά και, ενώ, αναμενόταν η επιστροφή του λεωφορείου «φούσκωσε» το ποτάμι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να καταλήξει κάτω από το κτίσμα. Ευτυχώς, δεν υπήρχαν επιβάτες μέσα κα ο οδηγός το είχε εγκαταλείψει όταν αντιλήφθηκε τι θα γινόταν», ανέφερε ο κ. Κολυνδρίνης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Σηπιάδος Νίκος Μαμμάς είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και οι διαδικασίες για την κατεδάφιση του σπιτιού, το οποίο έχει πάρει σοβαρή κλίση.

«Με εντολή του ΚΤΕΛ επιχείρησαν μηχανήματα για την απομάκρυνση του λεωφορείου που είχε καταλήξει κάτω από το σπίτι στον Πλατανιά. Ηταν μία δύσκολη διαδικασία, καθώς το λεωφορείο ήταν για πολύ καιρό σφηνωμένο στο σημείο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος απομακρύνθηκε, έμεινε λίγο από το μπροστινό μέρος με τις ρόδες. Από τη Δευτέρα ο δήμος Νοτίου Πηλίου έχει αναθέσει σε εργολάβο να ξεκινήσει και κατεδάφιση του σπιτιού, το οποίο είναι επικίνδυνο», συμπλήρωσε ο κ. Μαμμάς.

