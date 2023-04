Πηγές ΕΛ.ΑΣ για αστυνομικό που πυροβόλησε στον αέρα: Δεν πειθάρχησε στις εντολές - Η Αστυνομία είχε σχέδιο παρέμβασης

«Ο λόγος που οι αστυνομικοί ελέγχονται πειθαρχικά είναι γιατί δεν πειθάρχησαν στις εντολές που είχαν λάβει» αναφέρουν κύκλοι του Αστυνομίας σχετικά με το χθεσινο περιστατικό έξω από την ΑΣΟΕΕ όταν αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα στη διάρκεια επεισοδίων.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης ότι «είχε δοθεί εντολή από το Κέντρο Επιχειρήσεων να μη περάσουν από το σημείο περιπολικά, καθώς η αστυνομία προετοίμαζε παρέμβαση με διμοιρίες των ΜΑΤ. Επιχείρηση η οποία διεξήχθη 20 λεπτά αργότερα από το περιστατικό με το περιπολικό».

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB