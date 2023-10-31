Πιερρακάκης: Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία

Τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο ΥΠΑΙΘΑ Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο νομοσχέδιο, που σύντομα θα πάρει το δρόμο της κατάθεσης στη Βουλή, περιλαμβλάνονται πρωτοβουλίες του υπουργείου για τρία θέματα αρμοδιότητας του: την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα και την τεράστια ανάγκη να επανασχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό, την αναβάθμιση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε για το νομοσχέδιο:

«Παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την ενδυνάμωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Αθροίζοντας τις δυνάμεις των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων για την επίτευξη κλίμακας σε τοπικό επίπεδο και προβαίνοντας στον εμπλουτισμό τους με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και οδηγών κατάρτισης, επικαιροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ώστε αυτό να ανταποκρίνεται ακόμα περισσότερο, στις σύγχρονες προκλήσεις.

Αναβαθμίζουμε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ιδρύοντας νέα τμήματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης και εντάσσοντας σε αυτό υφιστάμενα τμήματα που ήδη λειτουργούν στην περιφέρεια. Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιούμε μικρής κλίμακας αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη.

Και τέλος, εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών με στόχο τη διαφάνεια, την ταχύτερη εκλογή νέων μελών, τη δικαιότερη ανάδειξη των συλλογικών της οργάνων και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

