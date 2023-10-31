Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής για πλημμυροπαθείς

Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής πραγματοποιήθηκαν σήμερα προς τους πληγέντες, από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας και δη στη Θεσσαλία. Ειδικότερα, την Τρίτη, πιστώθηκαν 4.243.390 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, καταβλήθηκαν 1.358.961 ευρώ σε 384 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 252.429 ευρώ προς 40 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και πληρωμές ύψους 2.632.000 ευρώ προς 1.240 επιχειρήσεις, ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 86,4 εκατ. ευρώ προς 22.458 αιτούντες, που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορικά με την κατανομή της πρώτης αρωγής σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους και αγρότες της κάθε περιφερειακής ενότητας, αναφέρεται ότι:

* Στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 41,5 εκατ. ευρώ προς 9.523 ενδιαφερόμενους.

* Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 20,5 εκατ. ευρώ προς 5.920 ενδιαφερόμενους.

* Στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 14,4 εκατ. ευρώ προς 3.728 ενδιαφερόμενους.

* Στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 7,8 εκατ. ευρώ προς 2.502 ενδιαφερόμενους.

* Στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 2,1 εκατ. ευρώ προς 785 ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία των διασταυρώσεων των στοιχείων που έχουν υποβληθεί μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, αλλά και η αυτοματοποιημένη διαδικασία εντοπισμού, όπου προκύπτουν διαθέσιμα στοιχεία. Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουν κανονικά οι καταβολές. Υπενθυμίζεται ότι οι πλημμυροπαθείς στις εν λόγω περιοχές, τα στοιχεία των οποίων δεν προκύπτουν μέσα από την αυτοματοποιημένη διαδικασία εντοπισμού από την ΑΑΔΕ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο arogi.gov.gr, ώστε να λάβουν και αυτοί την αποζημίωση που τους αναλογεί. Αίτηση, φυσικά, καλούνται να υποβάλουν και οι πλημμυροπαθείς πολίτες που βρίσκονται και στις άλλες, αρκετές, περιοχές που επλήγησαν, όπως έχει γίνει σε σημαντικό βαθμό μέχρι και σήμερα.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο arogi.gov.gr λήγει σήμερα, 31 Οκτωβρίου, και θα ανοίξει εκ νέου το επόμενο διάστημα, μετά από μια αναγκαία διαδικασία διασταυρώσεων και εκκαθαρίσεων ως προς τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

