Αλιμος: Συνελήφθη 42χρονος που καταζητείται στις ΗΠΑ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο καταγωγής από Λίβανο και Καναδά ο οποίος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές των Η.Π.Α. για ξέπλυμα χρήματος και απάτες μέσω ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών πέρασαν αστυνομικοί της ασφαλείας στον Άλιμο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 42χρονος ως διευθύνων εταιρίας πωλήσεων (τηλεμάρκετινγκ) στις Η.Π.Α. πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, πλαστών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών, με αποτέλεσμα να αποκομίσει μεγάλο οικονομικό όφελος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.