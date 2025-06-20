Της Έλενας Γαλάρη

Στις συναδέλφους του που κατέθεσαν σε βάρος του, αλλά και στις καταγγέλλουσες που είπαν «ψέματα» αναφέρθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά την απολογία του.

Όπως είπε ο κατηγορούμενος όλα όσα έγιναν ήταν με τη συναίνεση των γυναικών, οι οποίες τον κατήγγειλαν «για την καριέρα που δεν έκαναν».

Για την Άννα - Μαρία Παπαχαραλάμπους ο κατηγορούμενος είπε:

«Είναι αλήθεια όταν λέει πως ούρησα στο νιπτήρα της. Δεν μας είπε όμως αν είχαμε σχέση, αλλά δεν χρειάζεται».

Σχετικά με την κατάθεση που έδωσε η Εβελίνα Παπούλια ο Π. Φιλιππίδης ανέφερε:

«Η κυρία Παπούλια κατέθεσε πως εγώ είχα μιλήσει απαξιωτικά για εκείνη όταν δίδασκα σε ένα ΙΕΚ. Είπε ότι είχε διαβάσει τα χείλη μου και κατάλαβα ότι την απαξίωνα. Εγώ έλεγα ότι δεν είχαν οργανώσει τους καθηγητές και έφεραν την Εβελίνα χωρίς να μου το πουν. Αυτό είπα, αλλά όταν ακούς τα μισά μπορεί να παρεξηγήσεις. Το πρόβλημα της δεν ήταν ότι εγώ δήθεν της έδειξα τα γεννητικά μου όργανα στη σκηνή. Αυτό δεν μπορούσε άλλωστε να γίνει και δεν έγινε».

Σχετικά με την κατάθεση της Κάτιας Δανδουλάκη, ο κατηγορούμενος είπε:

«Τι δουλειά είχε η κυρία Δανδουλάκη να έρθει εδώ; Την έχει διαψεύσει για τους λόγους που λέει ότι εγώ αποχώρησα από την παράστασή της η κυρία Όλγα Πολίτου. Εγώ με την κυρία Δροσάκη δεν είχα ποτέ τίποτα. Δεν με ενδιέφερε. Όλα ξεκίνησαν όταν της είπα ότι δεν έκανε όλα όσα μπορούσε στην παράσταση. Η ιστορία δεν είναι όπως την παρουσίασαν οι κυρίες Δανδουλάκη και Δροσάκη. Υπήρχε μια χαλαρότητα με τη Δροσάκη και κάποιους άλλους στην παράσταση και τους έκανα παρατήρηση. Εκδιώχθηκα από την παράσταση αυτή, δεν έφυγα. Καλά κάνει η κυρία Δανδουλάκη και υποστηρίζει την κυρία Δροσάκη. Είναι δικαίωμά της. Δεν έχει συμβεί τίποτα όμως από όσα έχει πει η Δροσάκη, η οποία είπε πως εγώ φταίω που δεν μπήκε στη Σχολή. Και μετά συμπλήρωσε: "Δεν ήμουν καλή βέβαια". Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;»

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε για την απόπειρα βιασμού σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας στο θέατρο Μουσούρη.

Πρόεδρος: Γιατί οι πόρτες του θεάτρου "Μουσούρη" ήταν κλειστες;

Φιλιππίδης: Δεν προσέχω την πόρτα. Αυτές οι πόρτες είναι σε λειτουργία όταν το θέατρο λειτουργεί. Όταν είμαι εγώ μόνο στο καμαρίνι μου δεν θεωρούμαι κόσμος.

Πρόεδρος: Έχετε πει ότι με την πρώτη καταγγέλλουσα είχατε μιλήσει και είχατε κανονίσει να βρεθείτε ερωτικά στο καμαρίνι σας (σ.σ. ο Φιλιππίδης υποστήριξε πως είχε συναινετικά συνευρεθεί με την καταγγέλλουσα). Το καμαρίνι σας το χρησιμοποιούσατε για τέτοιους σκοπούς;

Φιλιππίδης: Δεν είχα το καμαρίνι μου σαν γκαρσονιέρα αλλά ναι έχει συμβεί. Το καμαρίνι ήταν σαν σπίτι μου, ήμουν σε αυτό το θέατρο πολλά χρόνια.

Πρόεδρος: Αν το χρησιμοποιούσατε για τέτοιες συνευρέσεις όπως μας είπατε, δεν θα είχατε κλειδώσει;

Φιλιππίδης: Όχι, δεν το κλείδωνα.Κανένας δεν κλειδώνει. Όταν είναι κλειστή η πόρτα είναι κλειστή.

Πρόεδρος: Μου κάνει εντύπωση.

Φιλιππίδης: Ό,τι έγινε, έγινε με συναίνεση. Εγώ δεν θα έκανα κάτι αν δεν έπαιρνα το "πράσινο φως". Δεν είμαι βιαστής εγώ. Δεν είμαι αυτός που βιάζει ή δέρνει γυναίκες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επιχείρημά μου. Δεν με ξέρετε. Δεν ξέρετε ποιος είμαι, δεν με έχετε δει να κλαίω, να ερωτεύομαι...."

Πρόεδρος: Έτσι πρέπει να λειτουργεί η Δικαιοσύνη, είναι τυφλή.

Φιλιππίδης: Λειτουργεί και πιο σκληρά μερικές φορές όμως. Στέλνει ανθρώπους στη φυλακή. Γιατί βρέθηκα στη φυλακή εγώ; Και γιατί κινδυνεύω να μπω φυλακή; Πόσο άδικο είναι να μπω στη φυλακή; Εγώ δεν ζητώ τον οίκτο σας, θέλω να με κρίνετε δίκαια. Εγώ την πρώτη καταγγέλλουσα την κοίταγα στα μάτια, όχι στα εσώρουχα.

