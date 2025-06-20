Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταγράφει μία ιστορική επιτυχία, καθώς περιλαμβάνεται στα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε τρεις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων για το έτος 2024-2025, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Times Higher Education Impact Ranking 2025, που αξιολογεί την παγκόσμια θέση των Πανεπιστημίων με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Στις δύο διεθνείς κατατάξεις βρίσκεται στο Top 100 παγκοσμίως, ενώ για την ίδια χρονιά έχει λάβει τον τιμητικό τίτλο του «Most Improved University in Europe» από την κατάταξη QS, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση και αναγνωρισιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα:

- Το Ίδρυμα βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 53η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων (SDG 5 Gender Equality), στην 64η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (SDG4 Quality Education) και στην 65η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 10: Μείωση των Κοινωνικών Ανισοτήτων (SDG 10 Reduced Inequalities).

Η επιτυχία βασίζεται σε πολιτικές και πρακτικές που αποτυπώνουν τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Αθηνών στη βιωσιμότητα, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική προσφορά και την προσπάθεια μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

- Η δεύτερη μεγάλη διάκριση είναι η 85η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Top Universities by Google Scholar Citations.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στο Top 100 αυτής της κατάταξης, γεγονός που επιβεβαιώνει την κορυφαία θέση του στην παγκόσμια ακαδημαϊκή σκηνή. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την έμφαση του Ιδρύματος στην προώθηση της αριστείας και της ανοικτής πρόσβασης στην έρευνα καθώς και της διεθνούς συνεργασίας.

- Η τρίτη σημαντική διάκριση είναι η επίτευξη της 63ης θέσης μεταξύ 24.317 ιδρυμάτων παγκοσμίως, στην ερευνητική κατάταξη του AD Scientific Index, όπου το Πανεπιστήμιο Αθηνών σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 30 θέσεων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο στην κατάταξη και 15ο στην Ευρώπη, με 2.279 καταγεγραμμένους επιστήμονες - ερευνητές , εκ των οποίων 155 βρίσκονται στο κορυφαίο 3%, 578 στο κορυφαίο 10% και 1256 στο κορυφαίο 30% παγκοσμίως. Η κατάταξη αυτή υπογραμμίζει τον διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό αντίκτυπο του Ιδρύματος, όπως αποτυπώνεται στους δείκτες h-index, i10-index .

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος επισημαίνει ότι: «Η τριπλή αυτή διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή αριστεία, την κοινωνική υπευθυνότητα και την παγκόσμια εξωστρέφεια. Αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και αποδεικνύει ότι το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας καταλαμβάνει πλέον επάξια μια θέση μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου»

