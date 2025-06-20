Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε στο Εφετείο 43χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώην συντρόφου του

Σε συνολική κάθειρξη 13 ετών και 7 μηνών καταδικάστηκε 43χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι επιχείρησε να σκοτώσει με μαχαίρι την 42χρονη πρώην σύντροφό του, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2021, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την παθούσα να γλιτώνει χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο, έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και μετά από πάλη με τον δράστη κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον συλλάβουν.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 43χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά (αστυνομικών) υπαλλήλων, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Με την ίδια απόφαση, οι δικαστές τον αθώωσαν για την πράξη της απόπειρας βιασμού. Υπό αυτές τις συνθήκες, επέστρεψε στις φυλακές, ενώ πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 19 ετών.

Όπως περιγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, ο 43χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, διατηρούσε ερωτική σχέση με την ομοεθνή παθούσα έως το 2014, έχοντας αποκτήσει και ένα παιδί μαζί του, εκτός γάμου. Έκτοτε διέκοψαν τον δεσμό τους, αλλά συγκατοικούσαν στο ίδιο διαμέρισμα, με την 42χρονη να του παραχωρεί ένα δωμάτιο για τη διαμονή του.

«Φορούσε προκλητικό φόρεμα»

Το επίδικο περιστατικό συνέβη το πρωινό της 18ης Δεκεμβρίου 2021, όταν η 42χρονη επέστρεψε στο σπίτι της από τη δουλειά. Ακολούθησε καβγάς που σύμφωνα με όσα απολογήθηκε ο κατηγορούμενος στο Εφετείο ξεκίνησε επειδή η γυναίκα «φορούσε προκλητικό φόρεμα». Στη συνέχεια, κατά το ίδιο βούλευμα, ο δράστης την έριξε στο πάτωμα και την έσυρε πάνω στον καναπέ, βγάζοντάς της τα ρούχα. Καθώς η γυναίκα προσπαθούσε να αντισταθεί ακολούθησε μεταξύ τους πάλη, με τον δράστη να αρπάζει ένα μαχαίρι και να την τραυματίζει στο λαιμό. Εκείνη κατάφερε όμως να ξεφύγει βρίσκοντας καταφύγιο στο μπάνιο, απ' όπου με το κινητό της τηλέφωνο κάλεσε την 'Αμεση Δράση.

Μαινόμενος ο κατηγορούμενος άνοιξε την πόρτα του μπάνιου και κρατώντας το μαχαίρι την έβγαλε έξω, οπότε ακολούθησε δεύτερο επεισόδιο, κατά το οποίο την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, εάν έρθει η αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, που ακούγοντας τις φωνές εισέβαλλαν στο διαμέρισμα. Η παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

«Πίστευα ότι θα πεθάνω»

Ανατρέχοντας πίσω στον χρόνο, η 42χρονη περιέγραψε έντρομη τις στιγμές που βίωσε, τονίζοντας ότι πίστευε ότι θα πεθάνει. «Σώθηκα από τύχη» ανέφερε, ευχαριστώντας τους αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει και αρνήθηκε όσα κατήγγειλε η γυναίκα περί απόπειρας βιασμού.

Σημειώνεται ότι τους τέσσερις αστυνομικούς που επιλήφθηκαν του επεισοδίου είχε επισκεφθεί έναν μήνα αργότερα στο ΑΤ Λευκού Πύργου ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, συγχαίροντάς τους για τον επαγγελματισμό και την καίρια επέμβασή τους.

