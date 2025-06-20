Της Έλενας Γαλάρη

Εγωιστή και αλαζόνα, αλλά όχι βιαστή, χαρακτήρισε τον εαυτό του ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά την απολογία του στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.



«Με λένε Πέτρο Φιλιππίδη. Ήμουν ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφραστής. Δεν είμαι πια. Είμαι ό,τι έχει απομείνει από αυτόν. Έχω κάνει λάθη. Ήμουν άνθρωπος με ελαττώματα, ίσως και πολλά. Ποτέ δεν εγκλημάτησα, δεν πείραξα άνθρωπο ηθελημένα, δεν βίασα, δεν αποπειράθηκα να βιάσω. Είχα σαν σημαία μου την αγάπη και το πάθος για τη δουλειά μου».

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έβλαψε κάποιον σκόπιμα και χαρακτήρισε τον εαυτό ως έναν άνθρωπο που παλεύει μόνος του για να σωθεί.

«Όταν κινδυνεύεις, πρέπει να ζητήσεις βοήθεια. Εγώ πρέπει να σωθώ μόνος μου, να κολυμπήσω μόνος μου, να τραβήξω τα μαλλιά μου μόνος μου. Όλα έχουν μεγεθυνθεί σε τέτοιο βαθμό… είναι μεγάλο το κύμα. Το ύποπτο του Metoo θα έπρεπε να είναι για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά εξελίχθηκε έτσι. Αυτό πρέπει να αφορά όλους τους ανθρώπους».

Συγκινημένος αναφέρθηκε στη σύζυγο του Ελπίδα η οποία στέκεται δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι υπήρξε άπιστος, αλλά «με έχουν παρουσιάσει λες και είμαι ο Γιάννης Σπαλιάρας! Θυμάστε τη δήλωσή του με τις 4.500 γυναίκες;»

Ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος ανέφερε:

«Ήμουν ένα ανθρωπάκι από πλαστελίνη. Και ακριβώς επειδή ήμουν έτσι, με έλιωσαν εύκολα. Δεν περίμενα ποτέ πως θα έκανα αυτή την απολογία… Περίμενα κάτι σαν του Σωκράτη ή του Πλάτωνα».

