Από σήμερα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης για το «Πρόγραμμα κατάρτισης 10.000 ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αστέγων και επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση αυτών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ωφελούμενοι, που έχουν λάβει συστατικό σημείωμα και έχουν προεπιλεγεί από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στον ακόλουθο ιστότοπο: https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary.

Η διαδικασία επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης θα παραμείνει ενεργή έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Σημειώνεται ότι ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής δια ζώσης κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών σε τομείς υψηλής ζήτησης, στις ειδικότητες «επαγγέλματα γραφείου» και «πωλήσεις». Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, από ανεξάρτητους φορείς, και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, έως 400 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 151.666.000 ευρώ, έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

