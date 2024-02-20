Έφυγε χτες από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο Νίκος Σκουτερόπουλος, σπουδαίος πανεπιστημιακός, κορυφαίος μελετητής και μεταφραστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Ο Νικόλαος Μ. Σκουτερόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Σπούδασε κλασική φιλολογία και φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Αθηνών, Γκέτιγκεν και Τύμπιγκεν της Γερμανίας. Μεταξύ άλλων, είχε δημοσιεύσει τρεις μελέτες για τους πλατωνικούς διαλόγους «Λύσις», «Ευθύφρων», «Ευθύδημος» και είχε μεταφράσει έργα των Nietzsche, Husserl, Windelband, κ.ά. Δίδασκε ιστορία της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πληροφορούμενη τον θάνατο του Νίκου Σκουτερόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Νικόλαος Μ. Σκουτερόπουλος υπήρξε σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος, κορυφαίος μελετητής και μεταφραστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Με στέρεες σπουδές στην κλασική φιλολογία και φιλοσοφία, διέπλασε γενιές νέων φιλολόγων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διανοίγοντας νέες οπτικές στην πρόσληψη του αρχαίου κόσμου. Στο ευρύτερο κοινό, ήταν γνωστός για το ογκώδες και υψηλότατης ποιότητας μεταφραστικό του έργο, που εκτεινόταν από τον Θουκυδίδη και τον Πλάτωνα έως τον Σοπενάουερ και τον Νίτσε, αλλά και για τη διεύθυνση της σειράς "Στοχασμοί", των ποιοτικών Εκδόσεων "Στιγμή". Η απώλειά του μας στερεί έναν εξαιρετικά πολυμερή άνθρωπο, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στις κλασικές σπουδές. Στους οικείους του, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.