Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε αντικείμενο που θεωρήθηκε ύποπτο.

Στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Μάρνη ομάδα της ΔΙΑΣ εντόπισε χαρτοφύλακα που τελικά αποδείχτηκε πως ήταν άδειος.

Άνοιξαν η Αχαρνών από το ύψος της Πλατείας Βάθη και η Λιοσίων από το ύψος της οδού Μάγερ.

