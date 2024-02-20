Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στην Αχαρνών - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Μάρνη ομάδα της ΔΙΑΣ εντόπισε χαρτοφύλακα που τελικά αποδείχτηκε πως ήταν άδειος.

UPDATE: 10:36
Ομάδα ΔΙΑΣ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε αντικείμενο που θεωρήθηκε ύποπτο.

Στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Μάρνη ομάδα της ΔΙΑΣ εντόπισε χαρτοφύλακα που τελικά αποδείχτηκε πως ήταν άδειος.

Άνοιξαν η Αχαρνών από το ύψος της Πλατείας Βάθη και η Λιοσίων από το ύψος της οδού Μάγερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark