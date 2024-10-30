Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε μία 22χρονη στα χέρια ενός 27χρονου ο οποίος προσπάθησε να την πνίξει με την αλυσίδα της τσάντας της, το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος προσέγγισε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης την 22χρονη ωστόσο μετά από μικρό χρονικό διάστημα επικοινωνίας η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να τερματίσει τη μεταξύ τους επαφή.

Ο 27χρονος, όμως, το βράδυ της Δευτέρας επιβίβασε με τη βία την 22χρονη στο ταξί που κατείχε και στη συνεχεία ξεκίνησε να οδηγεί, ενώ παράλληλα την εξύβριζε και την απειλούσε ότι δεν θα την αφήσει να βγει από το όχημα.

Η 22χρονη επιχείρησε να βγει από το εν κινήσει όχημα όμως ο 27χρονος την ακινητοποίησε περνώντας την αλυσίδα της τσάντας της στο λαιμό της.

Η κοπέλα κατάφερε να απεγκλωβιστεί, καθώς η αλυσίδα της τσάντας έσπασε και με τη βοήθεια περιοίκων που κάλεσαν την Αστυνομία, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου.

Αστυνομικοί που επιλήφθηκαν προανακριτικά της υπόθεσης, μετά από έρευνες εντόπισαν χθες το πρωί τον 27χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.