Θύματα ληστείας έπεσαν 4 φίλοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο ανήλικοι, χθες το βράδυ στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μια ομάδα περίπου 20 ατόμων πλησίασε την παρέα των 4 φίλων, ηλικίας 19, 18, 17 και 15 ετών, που βρίσκονταν στην οδό Σαρανταπόρου, κοντά στην πλατεία Περιστέρι και με τη χρήση σωματικής βίας αφού τους ακινητοποίησαν, αφαίρεσαν από τον 19χρονο ένα τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ο 18χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετά από αναζητήσεις εντόπισαν σε κοντινό σημείο έναν 25χρονο από την Αλβανία και τον προσήγαγαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα όπου και συνελήφθη, καθώς αναγνωρίστηκε από τα θύματα ως ένας από τους δράστες της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

