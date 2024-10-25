Περιστέρι: Νοσηλευτής έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι ψυχιάτρου - Απειλεί να αυτοκτονήσει

Αίσιο τέλος στο Περιστέρι, καθώς μεταφέρεται στο τοπικό τμήμα ο άνδρας που είχε «ταμπουρωθεί» σε σπίτι και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι νοσηλευτής και ελαιοχρωματιστής. Πήγε στις 10.44 στο σπίτι του ψυχιάτρου για να το βάψει.

Ο ελαιοχρωματιστής διέθετε κλειδιά που του είχε δώσει ο γιατρός.

Ωστόσο, όταν πήγε στο σπίτι, διαφώνησαν και ο ψυχίατρος φέρεται να του είπε να αφήσει τα κλειδιά και να φύγει.

Ο άνδρας όμως αρνήθηκε, κλειδώθηκε στο σπίτι και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Πηγή: skai.gr

