Περιστέρι: Νοσηλευτής έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι ψυχιάτρου - Απειλεί να αυτοκτονήσει

Αίσιο τέλος στο Περιστέρι, καθώς μεταφέρεται στο τοπικό τμήμα ο άνδρας που είχε «ταμπουρωθεί» σε σπίτι και απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι νοσηλευτής και ελαιοχρωματιστής. Πήγε στις 10.44 στο σπίτι του ψυχιάτρου για να το βάψει.
Ο ελαιοχρωματιστής διέθετε κλειδιά που του είχε δώσει ο γιατρός.
Ωστόσο, όταν πήγε στο σπίτι, διαφώνησαν και ο ψυχίατρος φέρεται να του είπε να αφήσει τα κλειδιά και να φύγει.
Ο άνδρας όμως αρνήθηκε, κλειδώθηκε στο σπίτι και απειλούσε να αυτοκτονήσει.
