Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙI» προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αύριο, 31 Οκτωβρίου 2024, θα πιστωθεί, με την 3η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 972 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.102.607,44 ευρώ.

Συνολικά, θα επιδοτηθούν 996 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Αύγουστο του 2024, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 5.263.897,89 ευρώ σε 1.321 δικαιούχους για 1.348 ηλεκτρικά οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.