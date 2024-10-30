Κατάθεση στην ανακρίτρια Πολυγύρου έδωσε ο πατέρας του 19χρονου, που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και για άλλα αδικήματα, ενώ εξετάζονται ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επί μιάμιση ώρα κατέθετε σήμερα το πρωί ο πατέρας. Ο ίδιος κατέθεσε στοιχεία, που συνέλεξε ο ίδιος από την προσωπική του έρευνα τόσο για το δυστύχημα, μετέφερε και μαρτυρίες γι’ αυτό, όσο όμως και για τις ευθύνες, που καταλογίζει ο ίδιος σε διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες, αιρετούς του δήμου Κασσάνδρας αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως μηχανικούς.

Για την υπόθεση, το κατηγορητήριο διευρύνεται και έχουν ασκηθεί συμπληρωματικές ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ και του χειριστή του μηχανήματος αλλά και για συνέργεια σε αυτές τις πράξεις για τον μηχανικό, που είχε δώσει τις βεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τον θάνατο του παιδιού, κατηγορούνται και για τους επιβαίνοντες στο παιχνίδι, μεταξύ των οποίων και ο 16χρονος αδερφός του 19χρονου αλλά και τέσσερα ακόμα παιδιά, όπως διακρίνονται σε βίντεο, που παρέδωσε ο πατέρας. Η έρευνα συνεχίζεται και πληροφορίες αναφέρουν ότι θα σταλούν κι άλλες κλήσεις τις επόμενες ημέρες από την ανακρίτρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.