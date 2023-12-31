Λογαριασμός
Περιστέρι: Άνδρας βρεθηκε νεκρός στο σπίτι του χτυπημένος με μαχαίρι

Προσήχθη και εξετάζεται ο γιος του από την αστυνομία

UPDATE: 09:05
Ανδρας νεκρός περιστερι

Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Περιστέρι τα ξημερώματα ένας άνδρας χτυπημένος από αιχμηρό αντικείμενο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ  συνελήφθη και ανακρίνεται ο 35χρονος γιος του. Η οικογένεια έχει καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν και έχει λάβει την ελληνική υπηκοότητα.

Όπως φαίνεται, ο ίδιος κάλεσε τη Αστυνομία. Μέσα στο σπίτι την ώρα του συμβάντος φέρεται να ήταν και η μητέρα του και σύζυγος του θύματος.

Πηγή: ertnews.gr

