Περιστέρι: Άνδρας βρεθηκε νεκρός στο σπίτι του χτυπημένος με μαχαίρι

Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Περιστέρι τα ξημερώματα ένας άνδρας χτυπημένος από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ συνελήφθη και ανακρίνεται ο 35χρονος γιος του. Η οικογένεια έχει καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν και έχει λάβει την ελληνική υπηκοότητα.

Όπως φαίνεται, ο ίδιος κάλεσε τη Αστυνομία. Μέσα στο σπίτι την ώρα του συμβάντος φέρεται να ήταν και η μητέρα του και σύζυγος του θύματος.

