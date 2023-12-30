Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Ασσύρου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η συνοδηγός που επέβαινε στο όχημα.

Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“.

Πηγή: Thestival.gr

Πηγή: skai.gr

