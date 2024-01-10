Περιπέτεια για επιβάτες πτήσης που δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στη Σκιάθο λόγω ισχυρών ανέμων

Περιπέτεια έζησαν οι επιβάτες αεροσκάφους της Olympic Air, το οποίο απογειώθηκε χθες το απόγευμα από το Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό το αεροδρόμιο “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης” της Σκιάθου.

Το αεροπλάνο προσπάθησε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο του νησιού, αλλά οι άνεμοι 8-9 Μποφόρ δεν επέτρεπαν στον κυβερνήτη να το προσγειώσει με ασφάλεια.

Έτσι, μετά από αρκετούς κύκλους πάνω από το νησί, το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 18:00 περίπου.

Οι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί στις 15:20 από την Αθήνα και μετά την περιπέτεια που έζησαν στους αιθέρες, επέστρεψαν πίσω λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.