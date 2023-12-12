Σε χαρτοπαικτική λέσχη είχε μετατραπεί αποθήκη την οποία εκμίσθωνε σύλλογος, σε περιοχή της Πέλλας, όπου κατόπιν αστυνομικής εφόδου συνελήφθησαν δέκα άτομα (20-67 ετών), την ώρα που έπαιζαν παράνομα πόκερ ποντάροντας χρήματα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων. Στην κατοχή τριών εξ αυτών βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 640 ευρώ, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν επίσης τράπουλες και μάρκες.

Επιπλέον, συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας, 36 ετών, καθώς διαπιστώθηκε ότι χειριζόταν μία ηλεκτρονική συσκευή (τάμπλετ), από την οποία λάμβανε εικόνα μέσω δύο καμερών που ήταν τοποθετημένες εξωτερικά της αποθήκης και κατέγραφαν δημόσιο χώρο, προκειμένου να ελέγχονται τα άτομα πριν από την είσοδό τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ η ηλεκτρονική συσκευή και οι κάμερες κατασχέθηκαν.

Πηγή: skai.gr

