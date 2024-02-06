Εντάλματα για τη σύλληψη δύο αντρών που κακοποιούσαν σεξουαλικά ανήλικα παιδιά εξέδωσε η αστυνομία σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου από περιπολούντες αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, μεσημβρινές ώρες της 4-2-2024, 54χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ένταλμα για κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, είχε προηγηθεί το Νοέμβριο του 2023 αυτεπάγγελτη προανάκριση από την ανωτέρω υπηρεσία κατόπιν καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από το 2016 έως το Σεπτέμβριο του 2022 προέβη στις ανωτέρω πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 5-2-2024, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, 55χρονος ημεδαπός που διώκονταν με ένταλμα για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου συμπληρώσαντος τα 14 έτη και μη συμπληρώσαντος, τελεσθείσα από οικείο, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προέκυψε ότι ο 55χρονος διέπραξε τα ανωτέρω αδικήματα σε βάρος δύο ανήλικων συγγενικών του προσώπων κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2014 έως το 2019.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Εκτελέσεων Αποφάσεων και Βουλευμάτων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

