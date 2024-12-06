«Αν σας αρέσει να κοιτάτε τα αστέρια, δεν χρειάζεται να τα ψάξετε στον ουρανό. Γιατί τις φετινές γιορτές, όλα τα αστέρια θα παρελάσουν στο Χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πεδίον του 'Αρεως» σημειώνει η Περιφέρεια Αττικής σε ανακοίνωση της.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια «Από την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες του Χωριού, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν, με ελεύθερη είσοδο, ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για όλα τα γούστα σε τρεις μουσικές σκηνές που έστησε η Περιφέρεια στο Πεδίον του 'Αρεως».

Η «επίσημη πρώτη» θα γίνει την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα και το άναμμα των φώτων απ΄ άκρη σε άκρη σε όλο το Πάρκο από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, που θα σηματοδοτήσει και τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού σε ένα πλήρως αναβαθμισμένο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον.

Μαζί με το light show για τη φωταγώγηση του Χωριού, θα πραγματοποιηθεί και drone show στον Αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικες φιγούρες και εορταστικό περιεχόμενο.

Επί σκηνής, η Ελένη Φουρέιρα με ένα εκρηκτικό dance show και ο Γιώργος Περρής με ένα ειδικό εορταστικό ρεπερτόριο, με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Χρήστος Μάστορας και οι «Μέλισσες» με τα αγαπημένα τραγούδια τους, on stage θα ευχηθούν μαζί με το κοινό «Καλή χρονιά» στο μεγάλο υπαίθριο πάρτι της Περιφέρειας Αττικής με την εκδήλωση να παρουσιάζει και πάλι ο Θέμης Γεωργαντάς.

Μαζί τους θα είναι ο Zaf και ο ONEMANSHOW και το πάρτι θα συνεχιστεί με μουσικές από το MAD RADIO 106.2. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του συγκροτήματος «Μέλισσες» γίνεται αφιλοκερδώς, με την αμοιβή τους να δωρίζεται στις δομές της Περιφέρειας για τις ανάγκες ευπαθών ομάδων.

Ανήμερα των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιάς στη κεντρική σκηνή θα βρεθεί η Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ την Παραμονή των Χριστουγέννων, ο Τάσος Ιωαννίδης, δημιουργός των τραγουδιών «Λάχανα και Χάχανα» και των ομώνυμων παιδικών θεατρικών παραστάσεων, ταξιδεύει τα παιδιά μέσα στο μουσικό του σύμπαν.

*Κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα και μία μουσική έκπληξη!*

Καθημερινά στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό επί σκηνής θα βρίσκονται γνωστοί καλλιτέχνες με αγαπημένα τραγούδια. Ενδεικτικά:

* Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου η Ελένη Πέττα , η Δήμητρα Σταθοπούλου και ο Σπύρος Κλείσσας θα μας ταξιδέψουν μουσικά μαζί με την Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας, στις διαχρονικές επιτυχίες του μεγάλου συνθέτη.

* Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, οι ONIRAMA βάζουν «φωτιά» στη σκηνή μαζί με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, 14 χρόνια μετά την πρώτη τους μουσική συνάντηση στο Garage Party

* Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Μέμος Μπεγνής, η Ματθίλδη Μαγγίρα και η Παυλίνα Βουλγαράκη τραγουδούν επιτυχίες από τις καλύτερες ταινίες του παλιού και σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου

* Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου η Ευρυδίκη συναντά επί σκηνής τον Μύρωνα Στρατή και στήνουν μαζί ένα ξεχωριστό live party.

* Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου η Ρένα Μόρφη με τη μπάντα της και τις ξεσηκωτικές μουσικές τους παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διασκευές - έκπληξη.

* Την Κυριακή 22 Δεκμεβρίου, ο Γιάννης Μπέζος, η Τάνια Τρύπη, η Βιολέτα Ίκαρη, η Ελένη Καρακάση και ο Μπάμπης Βελισσάριος μας ταξιδεύουν στο αστικό τραγούδι του Μεσοπολέμου.

* Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, η κορυφαία ερμηνεύτρια Γλυκερία, συναντά επί σκηνής τον Δημήτρη Μπάση.

* Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, στη σκηνή θα βρεθούν ο Stavento και η Ήβη Αδάμου για ένα εκρηκτικό σόου, ενώ το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα προηγηθεί μια σύγχρονη παιδική όπερα του Θοδωρή Λεμπέση.

* Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Νίκη Γρανά και ο Γιάννης Διονυσίου ερμηνεύουν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών με θέμα το παιδί.

* Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Μπάμπης Στόκας και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στον αξέχαστο Έλληνα ερμηνευτή Δημήτρη Μητροπάνο.

* Το Σάββατο 4 Ιανουαρίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά και η Φωτεινή Βελεσιώτου ερμηνεύουν τραγούδια των τριών μεγάλων κυριών του Ελληνικού τραγουδιού, της Σ. Μπέλλου, της Π. Πάνου και της Β. Μοσχολιού.

Όλες τις ημέρες των εορτών, και οι δύο μικρότερες μουσικές σκηνές θα γεμίζουν Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από μπάντες, street artist, σαξοφωνίστες, ομάδες χορού και νεανικά συγκροτήματα, σε ένα πλούσιο ρεπερτόριο, ενώ θα υπάρχουν διαδραστικές παραστάσεις ειδικά για παιδιά - κάθε ηλικίας

Παράλληλα, στο Χωριό θα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, τεράστια καρουζέλ, διαδραστικά παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, εκπαιδευτικές δράσεις και διαδρομές οικολογικής ευαισθητοποίησης, μια μεγάλη γευστική γωνιά, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Μεγάλος Χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής είναι η Protergia, χορηγοί η COSMOTE και η ΕΥΔΑΠ και χορηγός επικοινωνίας το MAD που έχει αναλάβει και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.