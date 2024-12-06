Σε ένα φωτεινό τόπο γιορτής με χριστουγεννιάτικη μαγεία, μεταμορφώνεται το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Οι βόλτες στον καθιερωμένο, πλέον, χριστουγεννιάτικο προορισμό της πρωτεύουσας περιλαμβάνουν το εντυπωσιακό Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων, που με τη λάμψη του αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για γιορτινές φωτογραφίες, την αγορά Christmas Makers' Market με προτάσεις δώρων, αλλά και την προβολή κλασικών και αγαπημένων χριστουγεννιάτικων ταινιών.

Όλα αυτά μέσα σε ένα καταπράσινο Πάρκο που αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον κόσμο και καταλαμβάνει μία έκταση 210 στρεμμάτων.

Σημειώνεται πως όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αναλυτικά, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος οι επισκέπτες θα συναντήσουν:

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων

Για όγδοη συνεχή χρονιά το ΚΠΙΣΝ ρίχνει φως στις γιορτές και προσκαλεί τους επισκέπτες του σε μία φαντασμαγορική εμπειρία. Έξι φωτιστικές εγκαταστάσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών αποτελούν τη φετινή επιλογή για τη θεματική «Dreamy Dreams: Τοπία Ονείρων» του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων που παρουσιάζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2024 έως τις 7 Ιανουαρίου 2025 (17:00-00:00) στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Έργα που αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και άλλα που μέσα στην απλότητά τους δημιουργούν μία ονειρική ατμόσφαιρα: Στροβιλιζόμενοι αστέρες, φωτεινοί πλανήτες, ηχητικά κύματα, παλλόμενες σκέψεις και μυστικιστικές τελετουργίες, βυθίζουν τον επισκέπτη σε μία μαγική περιήγηση, καλώντας τον να συμμετάσχει, να εξερευνήσει και να ανακαλύψει με νέο βλέμμα τον χώρο του Πάρκου.

Οι καλλιτεχνικές επιλογές του φετινού προγράμματος περιλαμβάνουν το ντουέτο των Vendel & de Wolf και την κολεκτίβα Stichting Barstow από την Ολλανδία, καθώς και την ομάδα των Squidsoup από το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι από τον οργανισμό Light Art Collection (Ολλανδία), τους Δανούς Hans E. Madsen και Frederik D. Hougs από το Wireframe Public Art Agency (Καναδάς) και τις ελληνικές συμμετοχές των EVERYTHING Works και του διδύμου Ελένης Μαραγκάκη - Γιώργου Νίκα.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες στο Ξέφωτο συναντούν το έργο «Wave» των Squidsoup, μία οπτικοακουστική εμπειρία που αποτελείται από περίπου 500 μεμονωμένες φωτεινές σφαίρες. Στη συνέχεια, μία στάση στον Θόλο αποκαλύπτει το έργο «Pressure» των Hans E. Madsen και Frederik D. Hougs, ένα μεγάλο φωτεινό σκαρίφημα από διάφανο σωλήνα με ενσωματωμένο ελεγχόμενο pixel LED φωτισμό, το οποίο ξανασχεδιάστηκε ειδικά για την έκθεσή του στον ΚΠΙΣΝ. Στον Πευκώνα το «Εrror» των Vendel και de Wolf αιφνιδιάζει, μία εντυπωσιακή, στροβιλιζόμενη μαύρη τρύπα, που αναπαριστά, με αφηρημένο τρόπο, τη σύνδεση της τυχαιότητας του σύμπαντος με εκείνη της τεχνολογίας.

«Μήπως το φεγγάρι έπεσε από τον ουρανό;» αναρωτιούνται όσοι αντικρίζουν το «Moonburn» της κολλεκτίβας Stichting Barstow, ένα μεγάλο μπαλόνι διακοσμημένο με φθορίζον χρώμα, εγκατεστημένο στους Πίδακες Νερού, ενώ τα Φυτεμένα Δώματα γεμίζουν με φωτεινά πεντάκτινα αστέρια, στο έργο «ΕΥΧΗ» των EVERYTHING Works. Τέλος, η «Πομπή» των Ελένη Μαραγκάκη και Γιώργου Νίκα επιστρέφει, δημιουργώντας ένα τοπίο από στήλες φωτός LED τοποθετημένες εκατέρωθεν του κεντρικού μονοπατιού που οδηγεί στο Πάρκο, ξεκινώντας από τη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Δοϊράνης. Όλες οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.

Christmas Makers' Market

Το Christmas Makers' Market έρχεται για πρώτη φορά στο ΚΠΙΣΝ για να μετατρέψει τον Μεσογειακό Κήπο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, από τις 11:00 έως τις 19:00, νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα δώρα (κοσμήματα, κεραμικά, γούρια, κ.ά.), αλλά και για να τους βοηθήσουν να φτιάξουν σε πραγματικό χρόνο τις δικές τους δημιουργίες.

Στο Christmas Makers' Market οι χριστουγεννιάτικες αγορές αποκτούν μία πιο προσωπική διάσταση, καθώς οι επισκέπτες γνωρίζουν από κοντά τούς δημιουργούς και την ιστορία κάθε αντικειμένου, ανακαλύπτοντας δημιουργίες γεμάτες χαρακτήρα και αυθεντικότητα.

Park Your Cinema: Christmas Edition

Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε νέο σημείο και σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου (στις 18:00) οι επισκέπτες δίνουν ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Εκτός από τη γιορτινή διάθεση, τα ζεστά μπουφάν ή/και οι κουβέρτες είναι απολύτως απαραίτητα.

Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024 - Το Πολικό Εξπρές (2004)

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024 - Ο γιος του Άι Βασίλη (2011)

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024 - Μίκυ: Μια Φορά Και Έναν Καιρό (1999)

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024 - Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (1993)

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024 - Μόνος στο σπίτι (1990)

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024 - Γκριντς (2004)

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024 - Μια Υπέροχη Ζωή (1946)

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024 - Γκρέμλιν (1984)

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024 - Τα Μάπετ: Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (1992)

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024 - Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (2001)

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025 - Μαίρη Πόππινς (1964)

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025 - Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (2009)

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025 - Κοίτα Ποιος Μιλάει Τώρα! (1993)

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025 - Γκόστμπαστερς I (1984)

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025 - Ψηλά στον ουρανό (2009)

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025 Ε.Τ. ο Εξωγήινος (1982)

Στις 31/12, δεν θα πραγματοποιηθεί προβολή.

Όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Πηγή: skai.gr

