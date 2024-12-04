Γιορτινά προγράμματα για παιδιά, ξεχωριστές ξεναγήσεις στην έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως», εορταστική μουσική στο ισόγειο του Μουσείου, ξεχωριστά δώρα στο κατάστημα και γιορτινά πιάτα στο εστιατόριο, σας περιμένουν φέτος τα Χριστούγεννα στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata.

Θησαυροί που έρχονται στο φως»

Το Μουσείο σας προσκαλεί στην έκθεση «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως» στην Αίθουσα των Περιοδικών του Εκθέσεων. Παρακολουθήστε μία από τις εβδομαδιαίες ξεναγήσεις από τους Αρχαιολόγους του Μουσείου και γνωρίστε την άγνωστη ομορφιά των πολιτισμών που συνάντησαν οι αρχαίοι Έλληνες από την Πελοπόννησο και τη νησιωτική Ελλάδα στα μεγάλα ταξίδια τους για εγκατάσταση στη γη της Ιταλίας και της Σικελίας, κυρίως στο μέρος αυτό που ονομάστηκε αργότερα Μεγάλη Ελλάδα. Ντυμένοι με χαλκό, χρυσό, ασήμι και κεχριμπάρι, οι άνθρωποι της αρχαίας Οινωτρίας, της σημερινής Basilicata, συστήνονται στο κοινό. Κλείστε θέση εδώ: http://events.theacropolismuseum.gr. Επιπρόσθετα, το Μουσείο προσφέρει μια ακουστική ξενάγηση διαθέσιμη μέσω QR code μέσα στον χώρο της έκθεσης, για μια ανεξάρτητη επίσκεψη. Η έκθεση διαρκεί έως τις 26 Ιανουαρίου 2025 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ακουστική ξενάγηση - Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata

Εορταστικό πρόγραμμα για παιδιά «Παιχνίδια με… παρελθόν»

Φέτος τα Χριστούγεννα το Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους να ανακαλύψουν τα παιχνίδια της αρχαιότητας και να διασκεδάσουν! Μικροσκοπικά πήλινα αγγεία, κούκλες, αλογάκια με ρόδες, σβούρες, και άλλα πολλά τους περιμένουν στο «Μουσείο της Ανασκαφής». Μαζί με τους αρχαιολόγους θα ταξιδέψουν με τη φαντασία τους στο παρελθόν, στους δρόμους, στις αυλές και στα σπίτια μιας αρχαίας γειτονιάς, όπου κάποτε αντηχούσαν φωνές παιδιών που γελούσαν, έκλαιγαν, τσακώνονταν, συμφιλιώνονταν, μα πάνω απ’ όλα… έπαιζαν! Μετά το μαγικό ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά θα οδηγηθούν στην Παιδική Γωνιά στον 2ο όροφο του Μουσείου, όπου θα αγγίξουν αντίγραφα των αρχαίων παιχνιδιών και θα κατασκευάσουν παρόμοια παιχνίδια, παίρνοντας μαζί τους ένα πολύτιμο αναμνηστικό από αυτή την εμπειρία.

Αν έχετε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, σας περιμένουμε την Παρασκευή 27/12 και την Δευτέρα 30/12, στις 10:30 π.μ. και στις 12:30 μ.μ.

Κλείστε θέση εδώ: http://events.theacropolismuseum.gr (οι κρατήσεις ξεκινούν στις 17/12)

Κόστος: Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση εισιτηρίου ημέρας για τους ενηλίκους και μηδενικού εισιτηρίου για τα παιδιά.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου και τον Τομέα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.

Εορταστικό πρόγραμμα για παιδιά «Μύθοι ψηλά στον ουρανό»

Η Παιδική Γωνιά του Μουσείου γεμίζει με τη λάμψη των αστεριών! Ντύνεται γιορτινά και σας περιμένει σε ένα ταξίδι στα μονοπάτια του έναστρου ουρανού. Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου αφηγούνται, με τη συνοδεία μελωδικών ήχων, μύθους για θεούς, ήρωες και ξεχωριστούς ανθρώπους που μεταμορφώθηκαν σε φωτεινά σημεία στον ουρανό. Ελάτε να ακούσουμε τις φανταστικές ιστορίες από τον μαγικό κόσμο των αστερισμών, να τραγουδήσουμε, να ζωγραφίσουμε τα δικά μας αστέρια και να κάνουμε τις πιο όμορφες ευχές!

Αν έχετε παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, σας περιμένουμε το Σάββατο 28/12 και την Κυριακή 29/12, στις 10:30 π.μ. και στις 12:30 μ.μ.

Κλείστε θέση εδώ: http://events.theacropolismuseum.gr (οι κρατήσεις ξεκινούν στις 17/12)

Κόστος: Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση εισιτηρίου ημέρας για τους ενηλίκους και μηδενικού εισιτηρίου για τα παιδιά.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου.

Μουσική διάθεση στο ισόγειο του Μουσείου

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης θα προσφέρουν στους επισκέπτες του Μουσείου ένα χριστουγεννιάτικο μουσικό ταξίδι. Τα Μουσικά Σύνολα της «Μεικτής Χορωδίας» και της «Ορχήστρας Δωματίου», υπό τη διεύθυνση των εκπαιδευτικών Ιωάννη Κοντίτση και Χρίστου Μητσάκη αντίστοιχα, θα παρουσιάσουν το «Concerto Grosso Op.6 Nr.8» (Των Χριστουγέννων) του Arcangelo Corelli, αποσπάσματα από τα «Οχτώ Δωδεκανησιακά» και τα «Οχτώ Μικρασιάτικα τραγούδια» του Γιάννη Κωνσταντινίδη, παραδοσιακά κάλαντα της Προποντίδας και τέλος το «Hallelujah» από το ορατόριο «Μεσσίας» του George Frideric Handel. Οργάνωση εκδήλωσης: Αλέξανδρος Γαλανόπουλος, Διευθυντής Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης και Ιωάννης Λυμπέρης, Διευθυντής Μουσικού Λυκείου Παλλήνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Παλλήνης είναι το πρώτο δημόσιο Μουσικό Σχολείο της χώρας και φέτος συμπληρώνει 36 χρόνια λειτουργίας, έχοντας στο ενεργητικό του αμέτρητες παραστάσεις σε εμβληματικούς χώρους όπως το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αλλά και συμπράξεις με επιφανείς καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως την Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στις 12:30 μ.μ., το Μουσείο θα υποδεχθεί τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης για παραδοσιακούς κρητικούς χορούς και κάλαντα, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Πετράκη.

Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, το Μουσείο θα προσφέρει στους επισκέπτες του μία συναυλία με γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το ιστορικό μουσικό σχήμα της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τη διεύθυνση του Επισμηναγού (ΜΣ) Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου. Ερμηνεύουν: Σοφία Ζώβα (σοπράνο) και Άγγελος Μουσίκας (βαρύτονος).

Για το κλείσιμο του έτους, την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, το Μουσείο θα φιλοξενήσει τους μαθητές του Συνόλου Jazz του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Αθηνών, οι οποίοι θα παίξουν αναγνωρίσιμες εορταστικές jazz συνθέσεις, υπό την επιμέλεια των δασκάλων τους, Νίκου Κορδέλη και Δημήτρη Βερδίνογλου. Παρότι αριθμεί λίγα χρόνια λειτουργίας, το Μουσικό Σχολείο Αθηνών συμμετέχει σε δράσεις που εκτείνονται σε ένα μεγάλο εύρος μουσικών εκδηλώσεων και η συναυλία αυτή παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό δείγμα από την σπουδαία δουλειά που γεννιέται μέσα στα Μουσικά Σχολεία.

Στο εστιατόριο του Μουσείου με θέα στην Ακρόπολη

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ μπορείτε να απολαύσετε ένα εορταστικό δείπνο με θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη έως τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις εστιατορίου: 210 9000915). Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας με καφέ, γλυκό και τις γιορτινές μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο του Μουσείου.

Δώρα για τις γιορτές

Πριν φύγετε από το Μουσείο, σας περιμένουμε στο κατάστημα του ισογείου όπου θα βρείτε τον κατάλογο της έκθεσης «Οι αρχαίοι πολιτισμοί της Basilicata. Θησαυροί που έρχονται στο φως», διαθέσιμο σε ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά, αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας. Ανάμεσά τους είναι το γούρι του Μουσείου για το 2025, εμπνευσμένο από το ομοίωμα σκάλας του 6ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στο ιερό της Νύμφης του Γάμου. Η σκάλα ίσως συνδέεται με την Αφροδίτη Ουρανία, θεά προστάτιδα του γάμου, ή με την αθηναϊκή γιορτή των Αδωνίων, και δηλώνει τον κύκλο της ζωής.

