Συμμορία με τους πλαστούς πίνακες - Δείτε φωτογραφίες απά τα κατασχεμένα «έργα τέχνης»

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η αστυνομία φωτογραφίες από τα πλαστά έργα τέχνης που προσπάθησαν να δημοπρατήσουν ως αυθεντικούς μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα, το κύκλωμα προωθούσε ως γνήσια έργα γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως ενδεικτικά των Φασιανού, Μυταρά, Γκίκα – Χατζηκυριάκου, Τσαρούχη, Παρθένη κ.α.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 3 ατόμων σε βάρος των οποίων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούταν στην κατάρτιση και πώληση πλαστών έργων τέχνης.

Πρόκειται για ένα 70χρονο, την 42χρονη κόρη του και έναν 62χρονο που μετήχθησαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.

Oι κατηγορούμενοι σκόπευαν να πουλήσουν συνολικά 123 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, δήθεν φιλοτεχνημένους από διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες, σε διαδικτυακή δημοπρασία, προσδοκώντας να αποκομίσουν περιουσιακό όφελος που εκτιμάται ότι θα έφτανε τις 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, διακριβώθηκε ο αρχηγικός ρόλος ενός από τους κατηγορούμενους, ο οποίος ως εκπρόσωπος οίκου δημοπρασιών παρουσιαζόταν ως έγκριτος μεσάζων, πείθοντας τους υποψήφιους αγοραστές για την αξία των απομιμημάτων, εκμεταλλευόμενος την αναγνωρισιμότητα του δημιουργού του έργου τέχνης, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι, από τον εν λόγω οίκο, χθες 5-12-2024 θα δημοπρατούνταν διαδικτυακά -123- έργα τέχνης, για τα οποία ωστόσο υπάλληλος της Εθνικής Πινακοθήκης, γνωμάτευσε ότι επρόκειτο για καταφανώς πλαστά.

Εκτός από τους 123 πλαστούς πίνακες εντοπίστηκε πλήθος άλλων έργων τέχνης για τα οποία διερευνάται η γνησιότητα και η προέλευση τους.

Από τις μέχρι τώρα σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον εν λόγω Οίκο δημοπρασιών, οικίες και σε 4 εργαστήρια κατασκευής πλαστών πινάκων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-930- έργα τέχνης,

-6- μπλοκ αποδείξεων αγοραπωλησίας έργων τέχνης του οίκου δημοπρασιών,

-10- μπλοκ επιταγών και επιταγή, -10- βιβλιάρια καταθέσεων τραπεζών, -4- παραστατικά μεταφοράς χρημάτων, -2- δελτία ανάληψης χρημάτων,

-4- κάρτες, -20- σφραγίδες,

εκτύπωση έγκρισης εντολής πώλησης για το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ,

-3- έντυποι κατάλογοι του οίκου δημοπρασιών, όπου αναγράφονται έργα τέχνης και φωτογραφίες αυτών

έγγραφα και εκτυπώσεις σχετιζόμενα με την εξεταζόμενη υπόθεση και πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

-4- σκληροί δίσκοι αποθήκευσης, -2- λάπτοπ, μεταλλικός μεγεθυντικός φακός,

πλήθος ειδών ζωγραφικής με υπολείμματα χρωμάτων (χρώματα λαδιού, λάδια νερού, πλαστικά χρώματα, πινέλα κ.λπ.),

αεροβόλο πιστόλι και μεταλλική συσκευασία περιέχουσα πεντακόσια

-500- μολύβδινα βλήματα αεροβόλου,

-57- φωτογραφίες έργων τέχνης και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για, -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

