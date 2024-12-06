Θρασύτατη κλοπή σε λιοτρίβι της Μεσσηνίας συνέβη την περασμένη Παρασκευή όταν δύο άγνωστοι δράστες φορώντας κουκούλες μπήκαν στον προαύλιο χώρο του ελαιοτριβείου και φόρτωσαν στην καρότσα κλεμμένου φορτηγού 33 τσουβάλια με ελιές.

Σύμφωνα με την elefteriaonline όταν έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενο οδηγό πρόλαβαν να τραπούν σε φυγή, έχοντας ήδη αρπάξει τα 33 τσουβάλια με ελιές.

Ενημερώθηκαν με μέλη του Συνεταιρισμού Γλυφάδας και η Αστυνομία, που βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε το πρωτοφανές περιστατικό και ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως προέκυψε και από κάμερες κλειστού κυκλώματος το φορτηγάκι ήταν υπηρεσιακό του Δήμου Πύλου – Νέστορος και είχε κλαπεί προ διημέρου από το περιφραγμένο αμαξοστάσιο του Δήμου στη Χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άγνωστοι δράστες προτού διαπράξουν την κλοπή των τσουβαλιών στη Γλυφάδα, είχαν περάσει από Χώρα, Κορυφάσιο και Τραγάνα.

Το φορτηγάκι μάλιστα το εγκατέλειψαν στο ίδιο χώρο που το είχαν κλέψει, στο αμαξοστάσιο του δήμου στη Χώρα (προκάλεσαν φθορές στον διακόπτη του οχήματος), χωρίς φυσικά τα τσουβάλια που τα είχαν ξεφορτώσει νωρίτερα.

Από τον Δήμο Πύλου – Νέστορος κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων, το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση μαζί με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό κλοπής τσουβαλιών με ελιές σε περιοχή που η ελαιοσυγκομιδή βρίσκεται στην κορύφωση της και όπως είναι λογικό υπάρχει ανησυχία σε παραγωγούς και κατοίκους της περιοχής.

Τέλος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γλυφάδας σκοπεύει να αποζημιώσει τους δύο παραγωγούς που επλήγησαν από την κλοπή των 33 τσουβαλιών, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη αστυνόμευση στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

