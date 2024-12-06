Ακόμη ένα πρόσωπο κατέστη κατηγορούμενο για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο. Πρόκειται για τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στην οποία απαγγέλθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία.

Η γυναίκα, κατά πληροφορίες, μπήκε στο "κάδρο" των ποινικών ευθυνών, καθώς φέρεται ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, μαζί με τον ιδιοκτήτη- σύζυγο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στον τρέχοντα μήνα στην ανακρίτρια Πολυγύρου που χειρίζεται την υπόθεση.

Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν, το ίδιο διάστημα, ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) και ο μηχανικός που είχε βεβαιώσει την ασφαλή λειτουργία του.

Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη (για την περίπτωση του 19χρονου) και σε απόπειρα (για τον αδελφό του), κατά συναυτουργία, ενώ ο τρίτος για απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές.

