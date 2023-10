Πεζός παρασύρθηκε από τρένο στην Πάτρα Ελλάδα 11:50, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Αθηνών και Λευκωσίας