Δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 13 και 16 χρόνων, κατηγορούνται ότι λήστεψαν οδηγό οχήματος στην Πάτρα.

Ήδη στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται η 16χρονη κατηγορούμενη για τη ληστεία σε βάρος του οδηγού εντός του αυτοκινήτου του, ενώ αναζητείται η 13χρονη αδελφή της.

Συγκεκριμένα, τα δύο κορίτσια, άνοιξαν τις πόρτες του ΙΧ και επιβιβάστηκαν σε αυτό, αιφνιδιάζοντας τον οδηγό, τον οποίο και λήστεψαν. Ασκώντας σωματική βία, ακινητοποίησαν τον ηλικιωμένο, καταφέρνοντας να του αρπάξουν το πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ, μια τραπεζική κάρτα και έγγραφα.

Το περιστατικό συνέβη προχθές το απόγευμα και καταγγέλθηκε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι και σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία σε βάρος αγνώστων δραστών. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, μια 16χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία.

Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας ανήλικης 13χρονης, τα πλήρη στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, η 13χρονη ανήλικη, (συνεργός) επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο ηλικιωμένου άνδρα, παρά την θέλησή του και μετέβησαν σε σημείο, όπου ανέμενε η 16χρονη κατηγορούμενη, η οποία επιβιβάστηκε στο όχημα και με την άσκηση σωματικής βίας, αφαίρεσε από τον παθόντα το πορτοφόλι του, που περιείχε 120 ευρώ, μια τραπεζική κάρτα και έγγραφα.

Στη συνέχεια οι ανήλικες τράπηκαν σε φυγή και παρέδωσαν την κλεμμένη τραπεζική κάρτα σε άγνωστους συνεργούς τους, οι οποίοι πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές σε κατάστημα παντοπωλείο.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία της ανήλικης κατηγορούμενης, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.