Σοβαρό ατύχημα προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Καλαμάκι της Δυτικής Αχαΐας, με συνέπεια τον τραυματισμό μίας 11χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν στην περιοχή στάθμευσε βυτιοφόρο για να φορτώσει γάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η μικρή έπαιζε με άλλα παιδιά στο δρόμο και ανέβηκε στη σιδερένια σκάλα του βυτιοφόρου.

Ο οδηγός όταν ολοκλήρωσε τη διαδικασία δεν αντιλήφθηκε την 11χρονη και έβαλε μπροστά τη μηχανή για να φύγει.

Μόλις το κοριτσάκι κατάλαβε πως το βαρύ όχημα ξεκινούσε, πήδηξε με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

