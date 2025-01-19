Λογαριασμός
Πάτρα: Στο νοσοκομείο του Ρίου 11χρονη - Έπεσε από βυτιοφόρο και χτύπησε στο κεφάλι

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν στην περιοχή στάθμευσε βυτιοφόρο για να φορτώσει γάλα - Ο οδηγός όταν ολοκλήρωσε τη διαδικασία δεν αντιλήφθηκε την 11χρονη και έβαλε μπροστά τη μηχανή για να φύγει

Σοβαρό ατύχημα προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Καλαμάκι της Δυτικής Αχαΐας, με συνέπεια τον τραυματισμό μίας 11χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν στην περιοχή στάθμευσε βυτιοφόρο για να φορτώσει γάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η μικρή έπαιζε με άλλα παιδιά στο δρόμο και ανέβηκε στη σιδερένια σκάλα του βυτιοφόρου.

Ο οδηγός όταν ολοκλήρωσε τη διαδικασία δεν αντιλήφθηκε την 11χρονη και έβαλε μπροστά τη μηχανή για να φύγει.

Μόλις το κοριτσάκι κατάλαβε πως το βαρύ όχημα ξεκινούσε, πήδηξε με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

