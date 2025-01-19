Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός έχει σημάνει στο Παλαιό Φάληρο καθώς εντός πρακτορείου opap play εντοπίστηκε νεκρός ο ιδιοκτήτης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του καταστήματος έχουν εντοπιστεί μια καραμπίνα, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει από τι προήλθε το τραύμα που στοίχισε τη ζωή στον 60χρονο και αναμένεται ιατροδικαστής.

Οι αστυνομικοί ελπίζουν πως γρήγορα θα ρίξουν φως στην υπόθεση καθώς εντός του καταστήματος υπήρχαν κάμερες ασφαλείας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.