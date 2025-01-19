Λογαριασμός
Σταμάτησε στα διόδια της Θήβας για να πληρώσει και... λαμπάδιασε το αυτοκίνητο - Φωτογραφία

Οι φλόγες «έπιασαν» και τον σταθμό των διοδίων - Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός

Διόδια Θήβας

Πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες με αυτοκίνητα που λαμπαδιάζουν την ώρα που κινούνται στους δρόμους.

Αυτή τη φορά όμως ΙΧΕ πήρε φωτιά την ώρα που είχε σταματήσει στα διόδια της Θήβας με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και στο σταθμό των διοδίων.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε κάποιο άτομο αλλά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Θήβα

Το περιστατικό σύμφωνα με την Πυροσβεστική σημειώθηκε το μεσημέρι στο 93ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και επενέβησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Πηγή: Lamiareport.gr

