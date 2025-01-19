Πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες με αυτοκίνητα που λαμπαδιάζουν την ώρα που κινούνται στους δρόμους.

Αυτή τη φορά όμως ΙΧΕ πήρε φωτιά την ώρα που είχε σταματήσει στα διόδια της Θήβας με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και στο σταθμό των διοδίων.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε κάποιο άτομο αλλά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σύμφωνα με την Πυροσβεστική σημειώθηκε το μεσημέρι στο 93ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και επενέβησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Πηγή: Lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.