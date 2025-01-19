Αχαΐα: Κυνηγός πυροβόλησε 55χρονο στη Ροδοδάφνη

Eνας 55χρονος κυνηγός τραυματίστηκε από πυροβολισμό συντρόφου του σε ορεινή περιοχή της Ροδοδάφνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια κυνηγιού, 53χρονος κυνηγός που βρισκόταν σε ομάδα πέντε ατόμων πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, τον 55χρονο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 53χρονος έχει συλληφθεί, ενώ η Αστυνομία κατέσχεσε την καραμπίνα του.

