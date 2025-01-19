Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αχαΐα: Κυνηγός πυροβόλησε 55χρονο στη Ροδοδάφνη

Οι δύο άντρες κυνηγούσαν μαζί με άλλο τρία άτομα, όταν συνέβη κατά λάθος το ατύχημα

Κυνηγός

Eνας 55χρονος κυνηγός τραυματίστηκε από πυροβολισμό συντρόφου του σε ορεινή περιοχή της Ροδοδάφνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια κυνηγιού, 53χρονος κυνηγός που βρισκόταν σε ομάδα πέντε ατόμων πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, τον 55χρονο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 53χρονος έχει συλληφθεί, ενώ η Αστυνομία κατέσχεσε την καραμπίνα του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυνήγι Αχαΐα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark