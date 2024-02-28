Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικίνδυνη χημική ουσία στα Ιωάννινα - Επέμβαση της ΕΜΑΚ για περισυλλογή της

Τη ρίψη της ουσίας στα σκαλοπάτια του σπιτιού του κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην Αστυνομία

Πυροσβεστική

Στην περισυλλογή επικίνδυνης χημικής ουσίας, πιθανότατα υδράργυρου, από εξωτερικό χώρο κατοικίας προχώρησε η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. 

Τη ρίψη της ουσίας στα σκαλοπάτια του σπιτιού του κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην Αστυνομία, η οποία ενημέρωσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει επέμβαση με ειδικό πυροσβεστικό όχημα περισυλλογής χημικών από την 5η ΕΜΑΚ. Στο συμβάν βρέθηκε και ο υποδιοικητής της 5ης ΕΜΑΚ.

Από τη χημική ανάλυση, που θα ακολουθήσει, θα διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για υδράργυρο, ενώ συνεχίζεται και η διερεύνηση του περιστατικού από την Αστυνομία.

Πηγή: agon.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιωάννινα Χημικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark