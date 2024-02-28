Στην περισυλλογή επικίνδυνης χημικής ουσίας, πιθανότατα υδράργυρου, από εξωτερικό χώρο κατοικίας προχώρησε η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.
Τη ρίψη της ουσίας στα σκαλοπάτια του σπιτιού του κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην Αστυνομία, η οποία ενημέρωσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει επέμβαση με ειδικό πυροσβεστικό όχημα περισυλλογής χημικών από την 5η ΕΜΑΚ. Στο συμβάν βρέθηκε και ο υποδιοικητής της 5ης ΕΜΑΚ.
Από τη χημική ανάλυση, που θα ακολουθήσει, θα διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για υδράργυρο, ενώ συνεχίζεται και η διερεύνηση του περιστατικού από την Αστυνομία.
