Επεισοδιακά εξελίχθηκε στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η εκδίκαση υπόθεσης βιασμού ανήλικης με κατηγορούμενο τον εξ αγχιστείας θείο της.

Η μητέρα της φερόμενης ως παθούσας κατέρρευσε κατά την εξέτασή της από τους δικαστές και χρειάστηκε να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό. «Το σπίτι μου είναι ένας τάφος ανοιχτός. Φοβάμαι για το παιδί μου, δεν τρώει, δεν θέλει να σπουδάσει», είπε, χτυπώντας το χέρι της στο βήμα του μάρτυρα όπου στεκόταν, λίγο πριν λιποθυμήσει.

Στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου επικράτησε αναστάτωση και κατά την πτώση της γυναίκας, ο 53χρονος κατηγορούμενος έσπευσε να την βοηθήσει, εισπράττοντας όμως την κατακραυγή των συγγενών και κάποιοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του. Αφού το δικαστήριο διέκοψε κατέρρευσε και η εν διαστάσει σύζυγος του κατηγορούμενου (θεία της κοπέλας) που έπεσε κατά την έξοδό της από την αίθουσα, ενώ για την περίπτωσή της κλήθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ με μηχανές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 53χρονος, προσωρινά κρατούμενος, διώκεται για κατάχρηση ανηλίκου και βιασμού, πράξεις που τελέστηκαν το 2016 και το 2021, όταν η φερόμενη ως παθούσα ήταν 11 και 16 ετών. Η υπόθεση πήρε το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη, όταν η κοπέλα αποκάλυψε στην μητέρα της τι είχε συμβεί (τον Αύγουστο του 2022). Είχαν προηγηθεί επισκέψεις σε ψυχολόγο επειδή η μητέρα διαπίστωσε χαρακιές στα χέρια της κόρης της, όπως κατέθεσε η ίδια. Η δίκη διεκόπη για το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.