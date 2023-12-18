Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από parking εμπορικού κέντρου - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε αυτοκίνητο έξω από χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το όχημα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στα social media, βρισκόταν λίγο πριν την είσοδο του parking του εμπορικού κέντρου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η φωτιά ξέσπασε στο μπροστινό μέρος του οχήματος και άνθρωποι της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στάθμευσης επιχείρησαν να σβήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρες.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική υπηρεσία με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες και έσβησαν την φωτιά.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: Thestival.gr

