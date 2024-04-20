Λογαριασμός
Αναζητείται γνωστός μπασκετμπολίστας για ενδοοικογενειακή βία 

Τον κατήγγειλε χθες το βράδυ για ξυλοδαρμό η σύζυγός του

UPDATE: 13:32
τομσον

Αμερικανός μπασκετμπολίστας του Περιστερίου αναζητείται από την αστυνομία σήμερα για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του, επίσης Αμερικανίδα, κατήγγειλε τον 24χρονο center του Περιστερίου για τον ξυλοδαρμό της το βράδυ της Παρασκευής (19.4.2024), με την αστυνομία να ξεκινά αμέσως την αναζήτησή του. 

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση για σωματικές βλάβες στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ομόνοια.

Πηγή: skai.gr

