Αμερικανός μπασκετμπολίστας του Περιστερίου αναζητείται από την αστυνομία σήμερα για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του, επίσης Αμερικανίδα, κατήγγειλε τον 24χρονο center του Περιστερίου για τον ξυλοδαρμό της το βράδυ της Παρασκευής (19.4.2024), με την αστυνομία να ξεκινά αμέσως την αναζήτησή του.

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση για σωματικές βλάβες στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ομόνοια.

