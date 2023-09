Πάτρα: Ξέχασαν νήπιο 4 ετών μέσα στο λεωφορείο Ελλάδα 13:18, 19.09.2023 linkedin

Ο οδηγός αναχώρησε από το σχολικό συγκρότημα και στάθμευσε το λεωφορείο, χωρίς να έχει αντιληφθεί την παρουσία του νηπίου που κοιμόταν στο κάθισμα.