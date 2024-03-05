Κως: Γιατρός και μαία κατηγορούνται πως ξέχασαν γάζες μέσα σε ασθενή

Έγκληση κατά γιατρού και μαίας του νοσοκομείου της Κω υπέβαλε 28χρονη χθες Δευτέρα 4 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει το kosnews24.gr, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου η νεαρή κοπέλα πραγματοποίησε χειρουργείο γυναικολογικής φύσεως στο νοσοκομείο της Κω. Για ημέρες μετά το χειρουργείο ένιωθε δυνατούς πόνους, με αποτέλεσμα στις 27 Φεβρουαρίου να μεταβεί σε ιδιώτη γυναικολόγο για να εξεταστεί.

Στην εξέταση που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι στο σώμα της κοπέλας είχαν ξεχαστεί γάζες.

Η κοπέλα στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο της Κω όπου μετά από νέα επέμβαση της αφαιρέθηκαν οι γάζες.

Το τοπικό Μέσο επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου η οποία ωστόσο δεν προχώρησε σε δήλωση για το περιστατικό.

