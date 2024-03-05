Συνελήφθη οδηγός ταξί με «πειραγμένη» ταμειακή

Με «πειραγμένη» ταμειακή μηχανή εντόπισαν και συνέλαβαν οδηγό ταξί οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής.

Tαυτόχρονα άλλοι τρεις οδηγοί ταξί, στους οποίες και επεβλήθησαν κυρώσεις, χρησιμοποιούσαν τάμπλετ αντί για ταξίμετρο.

Σε ελέγχους που διενήργησαν χθες στο σύνολο του λεκανοπεδίου οι αστυνομικοί της Τροχαίας «μοίρασαν» 259 κλήσεις για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κι άλλες 19 για παράνομη στάθμευση, ενώ οι 12 από τους 224 παραβάτες οδηγούς παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Για ακόμη μια φορά οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στη μη χρήση κράνους από τους μοτοσυκλετιστές (54) και ζώνης ασφαλείας (41) από τους οδηγούς αυτοκινήτων.

Σε 35 περιπτώσεις οι οδηγοί εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τις ρυθμιστικές πινακίδες, ένας οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς κι άλλος ένας επίδειξη ικανοτήτων, ενώ 19 οχήματα ήταν ανασφάλιστα και δύο δεν είχαν «περάσει» ΚΤΕΟ.

Επίσης, διαπιστώθηκαν άλλες 121 παραβάσεις.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στην ακινητοποίηση 10 οχημάτων και αφαίρεσαν 62 άδειες κυκλοφορίας, 51 διπλώματα οδήγησης και τις πινακίδες από 6 οχήματα. Συνολικά, διενεργήθηκαν 870 έλεγχοι σε 552 ΙΧ, 300 μοτοσυκλέτες και 18 μοτοποδήλατα.

